Оппозиция в парламенте Молдавии покинула зал перед выступлением Майи Санду

Оппозиция 17 апреля покинула зал заседаний парламента Молдавии перед выступлением президента страны Майи Санду.

Уточняется, что зал покинули депутаты от Блока коммунистов и социалистов (БКС). Представители оппозиции неоднократно критиковали курс главы государства на интеграцию в Евросоюз (ЕС).

Кроме того, несогласные с курсом Санду обвиняли власти в давлении.

Ранее, 15 апреля, народное собрание (парламент) Гагаузии Молдавии сообщило о внешнем управлении автономией из Кишинева. Помимо этого парламент обвинил Конституционный суд Молдавии в утрате легитимности.

25 марта главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

9 апреля суд вынес постановление о переводе Гуцул под домашний арест.