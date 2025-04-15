Парламент Гагаузии заявил о введении Молдавией внешнего управления автономией
Народное cобрание (парламент) Гагаузской автономии Молдавии во вторник, 15 апреля, заявило, что в регионе фактически введено внешнее управление из Кишинева.
«Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха», — приводит заявление законодательного органа «РИА Новости».
Народное собрание также обвинило Конституционный суд Молдавии в том, что он «частично утратил свою легитимность». Парламент сохраняет за собой право решать вопросы внутренней и внешней политики, а также внешнеэкономических связей.
Спикер народного собрания Дмитрий Константинов в беседе с порталом Gagauzinfo.MD отметил необходимость обращения к международным организациям и внешним партнерам страны для начала переговоров.
Конституционный суд Молдавии 14 апреля лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Данное решение является окончательным и начинает действовать с момента его публикации в законодательном вестнике — «Официальном мониторе». Зампредседателя народного собрания региона Георгий Лейчу назвал это грубым нарушением элементарных норм.