В Россельхознадзоре рассказали о новой разработке против борщевика
Россельхознадзор работает над созданием биопестицида на основе натуральных грибов для борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом 17 апреля сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.
По его словам, борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу для экосистемы из-за своей высокой выживаемости.
«Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», — сказал Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».
Он добавил, что планируется победить борщевик с помощью новой разработки в текущем году.
В марте прошлого года доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала «Известиям» об опасности борщевика. По ее словам, данное растение вызывает сильное раздражение кожи вплоть до ожогов. Это связано с содержанием в листьях, стеблях, плодах борщевика веществ, относящихся к группе фурокумаринов.