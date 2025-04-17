В Британии опровергли прекращение отношений с КНР из-за давления США

Великобритания продолжит свои торговые отношения с Китаем, несмотря на попытки США оказать давление, чтобы добиться экономической изоляции КНР. Об этом 16 апреля сообщила британская газета The I Paper со ссылкой на источник в правительстве Соединенного Королевства.

«Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и тарифам для оказания давления на правительство, чтобы оно прекратило свои отношения с Китаем», — говорится в публикации.

Собеседник издания назвал «ясными» подход и позицию Великобритании к Китаю. Кроме того, он призвал «не смешивать» переговоры со Штатами и англо-китайские отношения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены предложить более чем 70 странам снизить торговые пошлины в обмен на ограничение торговых связей с Китаем.

9 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.