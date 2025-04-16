WSJ сообщила о планах США оказать давление на 70 стран для изоляции рынка КНР

США намерены предложить более чем 70 странам снизить торговые пошлины в обмен на ограничение торговых связей с Китаем. Об этом 15 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа планирует использовать текущие переговоры по тарифам и оказать давление на торговых партнеров Соединенных Штатов, чтобы они ограничили свои сделки с Китаем», — говорится в публикации.

Там пояснили, что таким образом Трамп попытается добиться от торговых партнеров обязательств по изоляции китайского рынка. По условиям сделки страны должны будут запретить предприятиям КНР базироваться на своих территориях и поставлять через них товары. Помимо прочего, американский лидер хочет отказа партнеров от промышленной китайской продукции.

Как указала WSJ, инициатором идеи выступил министр финансов США Скотт Бессент. Уточняется, что Трамп уже получил соответствующий план.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что по мнению президента Соединенных Штатов, в торговом противостоянии между США и Китаем мяч находится на стороне КНР. При этом она подчеркнула, что Трамп открыт для заключения торговой сделки с китайской стороной.