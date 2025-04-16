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Политолог предсказал решение Сербии после угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

Политолог Коньков: Сербии ставят условие выбрать между Россией и ЕС
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Евросоюз (ЕС) на протяжении последних десятилетий ставит Сербии условие выбрать между объединением и Россией. Об этом доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков рассказал в среду, 16 апреля.

Политолог спрогнозировал решение президента Сербии Александра Вучича после угрозы ЕС отказать стране в членстве в объединении в том случае, если он посетит парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москве.

Коньков отметил, что это не первая попытка выкручивания рук Сербии.

«Как поведет себя Вучич? Собственно говоря, если вопрос — либо участие в параде Победы в Великой Отечественной войне, либо вступление в Европейский союз, — то так он не ставится. Потому что парад точно будет, а членство в Европейском союзе — это как в народе говорят: бабушка надвое сказала. Ведь ему не обещают членства в ЕС, если он не поедет», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По словам Конькова, у сербского лидера стоит выбор: либо синица в руках, либо журавль в небе.

«Если в этом публичном ультиматуме, который был поставлен Вучичу, он откажется от поездки в Москву, то он потеряет политические шансы у себя в стране. Другое дело, что если возобладают какие-то внутренние противоречивые тенденции, то, конечно, можно прикинуться больным, можно найти кучу других причин, но все будут понимать, что он не поехал именно потому, что поставили такой ультиматум», — добавил он.

Любой нормальный политик в данной ситуации должен руководствоваться в первую очередь национальными интересами, национальной гордостью, чувством собственного суверенитета, подчеркнул Коньков.

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Ранее, 15 апреля, газета Financial Times (FT) сообщила, что представители ЕС пригрозили Вучичу последствиями, если он отправится в Россию на празднование Дня Победы, передает RT. В частности, канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что за решение поехать в Москву президенту Сербии придется расплатиться, например, тем, что Белград не примут в ЕС.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Евросоюза отказать в принятии Сербии в объединение, если Вучич посетит торжества в Москве, — это евронацизм, передает НСН.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля заявила, что участие стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Она также предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями», сообщает 360.ru. Присутствие стран — кандидатов в ЕС на параде Победы также нежелательно, подчеркнула она.

Политолог Федор Лукьянов в беседе с «Известиями» 15 апреля отметил, что такие заявления Каллас демонстрируют раздор, который возник между странами объединения в вопросе празднования Дня Победы и по другим темам.

В декабре 2024 года Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поехать 9 мая 2025 года на парад Победы в российскую столицу.

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