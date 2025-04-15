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Захарова назвала евронацизмом запрет ЕС лидерам стран приезжать на 9 Мая в РФ

Захарова: угрозы ЕС Сербии из-за плана Вучича поехать в РФ на 9 Мая — евронацизм
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Угрозы Евросоюза (ЕС) отказать в принятии Сербии в объединение, если президент республики Александр Вучич посетит торжества в Москве, посвященные празднованию 80-летию победы в Великой Отечественной войне, — это евронацизм. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 апреля.

В этот же день газета Financial Times сообщила, что представители ЕС пригрозили Вучичу последствиями, если он отправится в Россию на празднование Дня Победы. В частности, канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что за решение поехать в Москву президенту Сербии придется расплатиться, например, тем, что Белград не примут в ЕС.

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля заявила, что участие стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Она также предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями». Присутствие стран — кандидатов в ЕС на параде Победы также нежелательно, подчеркнула она.

Политолог Федор Лукьянов в беседе с «Известиями» 15 апреля отметил, что такие заявления Каллас демонстрируют раздор, который возник между странами объединения в вопросе празднования Дня Победы и по другим темам.

В декабре 2024 года Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поехать 9 мая 2025 года на парад Победы в российскую столицу.

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