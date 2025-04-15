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Политолог объяснил угрозы Каллас планирующим посетить Москву 9 Мая представителям ЕС

Политолог Лукьянов: призыв Каллас не посещать Москву говорит о раздоре в ЕС
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Призыв верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас не посещать Москву для участия в параде Победы 9 мая говорит о том, что между странами объединения в этом и других вопросах существует «раздор». Об этом 15 апреля «Известиям» заявил политолог Федор Лукьянов.

Он отметил, что линия ЕС, которую прямо выражают представители Европейской комиссии, не менялась. Она нацелена на бойкот, фактически изоляцию России по всем вопросам, прежде всего политическим, но и дипломатическим в том числе, подчеркнул он.

«С этой точки зрения ничего нового Кая Каллас не сказала. Неучастие в крупных политических событиях России является позицией, которая считается одной из опор всей политики Евросоюза в украинском кризисе. Тут больше интересно другое. Повторять эту позицию ей (Каллас. — Ред.) пришлось, потому что внутри Европейского союза начинается некоторый раздор», — сказал Лукьянов.

Он напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич посетят Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Политолог также отметил ограниченность полномочий Каллас. Комментируя возможные «последствия» для посетивших Москву политиков ЕС, он усомнился в том, что объединение действительно введет какие-либо меры против них.

«Пропагандистская кампания против них будет, но она и так ведется», — подчеркнул эксперт.

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14 апреля Каллас заявила, что участия стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Она также предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями». Участие стран — кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно, подчеркнула она.

На следующий день депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что верховного представителя ЕС по иностранным делам за такие заявление стоит отстранить от должности и предать международному трибуналу ООН.

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