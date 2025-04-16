Политолог оценил выход Латвии из конвенции о запрете противопехотных мин

Выход Латвии из конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавского договора) является решением, которое говорит о подготовке страны к войне. Об этом 16 апреля «Известиям» заявил экономист, политолог, главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков.

В этот день парламент Латвии одобрил решение о выходе страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. О подобном желании в последние месяцы заявляли представители других стран: Прибалтики, а также Финляндии и Польши.

По словам политолога, эти страны взяли курс на войну с Россией. Выход из Оттавской конвенции — новый шаг в рамках этого политического курса.

«В этих странах устоялось мифологическое отношение к России. Поэтому прибалты в последние годы этим заразились и финны, а поляки были этим больны давно — живут в мифологеме, что Россия готовится к нападению на них, и действуют, исходя из этой логики», — заявил Стариков.

Он подчеркнул, что военная политика прибалтийских стран подразумевает «выпрашивание» денег у НАТО на оборону. По словам эксперта, Латвия, Эстония и Литва являются одними из лидеров во всём Евросоюзе (ЕС) в вопросе увеличения военных расходов.

«Это весьма губительная инициатива. Они за свои 30 постсоветских лет стремились именно к экономике военного полигона. В военном полигоне, наверное, должны быть мины. Повышает ли это как-то обороноспособность Латвии, Литвы, Эстонии? Эта инициатива — нет. Угрожает ли этим странам Россия? Нет. Наоборот, по отношению к нам исходит, в общем-то, вполне осязаемая угроза безопасности со стороны этих небольших стран», — подчеркнул Стариков.

Кроме того, политолог напомнил, что противопехотные мины — это оружие, из-за которого может пострадать и гражданское население. Из соображений его защиты и возник Оттавский договор, подчеркнул он.

«Оружие неизбирательного поражения необходимо ограничивать в целях роста гуманизма, в целях защиты мирного населения. Никто в военном плане Прибалтике не угрожает», — заключил эксперт.

Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы 18 марта рекомендовали этим странам выйти из Оттавского договора. Кроме того, о намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин в ближайшие годы заявил 1 апреля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Помимо этого, 7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о рассмотрении Варшавой возможности денонсировать договор о кассетных боеприпасах.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО. Так, в марте прошлого года он назвал такие опасения бредом и указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.