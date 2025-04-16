Парламент Латвии одобрил решение о выходе из конвенции о противопехотных минах
Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете на применение и производство противопехотных мин. Об этом 16 апреля сообщил портал Delfi.
«За выход [из конвенции] проголосовали 66 депутатов, против проголосовали 14 парламентариев <...>, а два депутата — Эдгарс Зельдерис и Юрис Яковиньш — воздержались», — сказано в публикации.
Выход из Оттавской конвенции был инициирован министерством обороны и согласован с Эстонией, Литвой и Польшей, уточняет Delfi. Законопроект разработали в МИД Латвии, правительство поддержало его, но окончательное решение оставалось за сеймом.
Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы 18 марта рекомендовали этим странам выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как отмечали руководители ведомств, крайне важно предоставить силам обороны гибкость и свободу выбора для потенциального использования новых систем вооружения.
Помимо этого, 7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о рассмотрении Варшавой возможности выхода из Оттавской конвенции, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам. В своей речи он отметил, что оба вида вооружений есть у всех польских соседей, поэтому Польше следует использовать все доступные средства для обеспечения безопасности.