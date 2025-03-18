Страны Балтии заявили о возможном выходе из договора о противопехотных минах
Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендуют своим странам выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом 18 марта говорится в заявлении стран.
«Военные угрозы государствам — членам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией, значительно возросли <…> Мы считаем, что в нынешних условиях безопасности крайне важно предоставить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора для потенциального использования новых систем вооружения. В свете этих соображений мы <...> единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции», — сказано в документе.
При этом по данным газеты Politico, это скорее «политический сигнал Москве», чем отражение непосредственной военной необходимости.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что решения об Оттавской конвенции должны приниматься на основе солидарности и координации в регионе. По его словам, в настоящее время государства не обладают планами по разработке, накоплению или использованию ранее запрещенных противопехотных мин.
В свою очередь, министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что Хельсинки также рассматривает возможность выхода из конвенции, однако заявление сторона не подписала.
Оттавская конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. Она запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 марта сообщал о рассмотрении Варшавой возможности выхода из Оттавской конвенции, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам. Он подчеркнул, что оба вида вооружений есть у всех польских соседей. По его словам, в таких условиях и самой Варшаве следует использовать все доступные средства, чтобы обеспечить безопасность государства.