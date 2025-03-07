Туск допустил выход Польши из конвенции о запрете противопехотных мин

Польша рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам. Об этом 7 марта заявил премьер-министр страны Дональд Туск во время выступления в польском сейме.

«Я обратился к главе министерства обороны, чтобы он представил свое мнение. Я буду рекомендовать, <...> чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции», — сказал он.

Туск отметил, что оба вида вооружений есть у всех соседей Польши. В этих условиях и самой Варшаве следует использовать все доступные средства для обеспечения своей безопасности.

Ранее, 30 ноября, президент Финляндии Александр Стубб также допустил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Он связал возможное решение с тем, что мир заметно изменился с момента подписания документа в 1999 году.