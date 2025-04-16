Жительница Воронежа заперла трехлетнюю дочь в квартире и ушла на несколько дней

Жительница Воронежа заперла трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды и ушла на несколько дней. Об этом 16 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что 11 апреля женщина покинула квартиру на длительное время, оставив трехлетнего ребенка без присмотра. Вечером 14 апреля девочка смогла открыть окно и позвать на помощь прохожих, которые вызвали полицию. Несовершеннолетнюю доставили в больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 20-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемую задержали, следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении ее под стражу.

14 апреля следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Дагестана, которая подозревается в продаже новорожденного ребенка. По версии следствия, женщина при выписке из роддома 1 января передала младенца за вознаграждение в 300 тыс. рублей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.