Согласуем — будем жить: в Махачкале взорвался газ в незаконно построенном доме

Во вторник, 25 марта, в Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Гапцахской, 14. Четыре человека пострадали, повреждено несколько квартир, в восьми домах выбиты окна, разбиты машины. При этом в администрации заявили: здание, в котором прогремел взрыв, было построено незаконно. Тем не менее там жили люди. Таких домов в Махачкале, как и по всей стране, довольно много. Как решать проблемы их жителей, разбирались «Известия».

Взрыв в Махачкале

Инцидент произошел утром 25 марта в квартире на шестом (по другим данным — на седьмом) этаже в махачкалинском микрорайоне Редукторном на улице Гапцахской, 14. После взрыва газа начался пожар. Сильнее всего пострадала хозяйка квартиры, она доставлена в ожоговый центр РКБ им. А.В. Вишневского в тяжелом состоянии.

Пострадали еще три человека. Повреждены и соседние здания — выбито более 1 тыс. окон в восьми многоквартирных домах, разбито около 50 машин на парковках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Дом был заселен не полностью — всего на 30%. В подъезде на момент взрыва находились две семьи, утверждают в УК «Новая жизнь». Но эвакуировали из дома, по данным ГУ МЧС по Республике Дагестан, 150 человек. Тех, чьи квартиры были разрушены особенно сильно, доставят в пункт временного размещения. Глава региона Сергей Меликов заявил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, меры поддержки подготовят по итогам оценки ущерба.

В СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Банальные причины»

Сергей Меликов отметил, что причины взрыва для Дагестана «банальные». «Здание относилось к многоквартирным жилым домам, которые введены в эксплуатацию без нормативного на то обоснования», — сказал он.

По словам Меликова, проверки по подобным фактам незаконного строительства проводятся в регионе уже давно, однако «нарушений настолько много», что проверяющие « не поспевают за фактурой» . Для Дагестана незаконное строительство — это бич , подчеркнул глава региона. Причем появляются и новые «псевдоразрешения на выделение земли и строительство домов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Но главный бич — многие из этих домов уже заселены гражданами, которые часто последние деньги на это тратили. И дилемма такая: либо их выселять и сносить дом, либо выполнять все мероприятия, которые обеспечат безопасные условия эксплуатации дома» , — заявил глава региона.

Дом на Гапцахской, 14, заложили как девятиэтажный, но построили выше — даже данные о количестве этажей разнятся. Изначально говорили о 14 этажах, но Меликов называет дом 17-этажным: такова его фактическая высота с учетом цокольного и мансардного этажей.

Свет, вода, система водоотведения и газ тоже не были подключены «нормативно», сказал глава региона. Это заставило жителей, которые приобрели квартиры, самостоятельно решать вопрос.

«Естественно, подключался газ без имеющихся на то оснований, без существующих правил, без постановки газового оборудования на учет, которое, естественно, не соответствовало предъявляемым требованиям», — сказал глава Дагестана.

Главный жилищный инспектор Сергей Касьянов также подчеркнул, что дом возведен самовольно, техническая документация отсутствует. Газ был проведен, но никакой информации по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газооборудования нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В администрации города сообщили «Известиям», что объект входил в реестр незаконно возведенных. Его передали управляющей компании «Новая жизнь», чтобы «как-то временно регулировалась жизнедеятельность этого дома и жильцов» . Официально на баланс многоэтажку город не принял. А право собственности на свои квартиры жильцы получили в 2021 году решением Ленинского районного суда.

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор пояснил «Известиям», что суд в этой ситуации, вероятно, рассматривал лишь гражданский спор, суть которого состояла в том, что люди купили определенную площадь, но не могли ее получить.

— Покупатель на основании предварительного договора подал в суд, чтобы тот признал за ним право собственности на эту площадь, — говорит эксперт. — И суд только этот спор и рассматривал. Право собственности признается, потому что есть факт передачи денег, а решения о сносе объекта нет. Таким образом, суд фактически эту площадь легализует. Это одна из схем заселения.

При этом, подчеркивает Александр Моор, суд не проводит техническую экспертизу, не выясняет состояние объекта, не проверяет, выдержит ли фундамент, рассчитанный по проекту на девять этажей, большую этажность — и так далее.

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

В итоге люди заселяются и самостоятельно — с помощью застройщика или напрямую ресурсоснабжающих организаций — начинают подводить к нему газ, свет и воду.

Много ли незаконных жилых домов

Для Дагестана незаконно построенный дом — ситуация, как выразился Сергей Меликов, банальная. Но и в других регионах таких зданий немало.

— Ситуация характерна для Кавказа и юга России, но не исключена и для других регионов нашей страны, — сказал Александр Моор. — Мы еще несколько лет назад делали реестр самостроев, запрашивая данные у регионов. Кто-то давал информацию, кто-то старался не показывать реальное положение дел. Однако мы понимаем, что речь тогда шла о тысячах таких домов — и ситуация пока сильно не поменялась.

Он рассказал, как два года назад «Роскапстрой» (компания, подведомственная Минстрою) проводил экспертизу по объектам в Дагестане и выявил больше 470 незаконно возведенных жилых зданий . Александр Моор отмечает, что это не окончательное число.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Председатель комитета по строительству «Опоры России — Москва» Олег Филиппов отмечает, что «незаконно построенным» жилье признается в случае отсутствия необходимых документов. Чаще всего — в трех из четырех случаев — из-за того, что по результатам итоговой проверки орган строительного надзора отказывает застройщику в выдаче «Заключения о соответствии» в связи с ошибками на этапе проектирования или строительства.

В пресс-службе межотраслевой ассоциации СРО «Перспектива» отмечают, что часто строительство ведется без необходимых разрешений, на землях, не предназначенных для возведения жилья, либо назначение здания меняется без согласований. Встречаются и случаи подключения к коммунальным сетям без официальных разрешений.

Одна из схем, к которой часто прибегают застройщики, — как раз возведение дома выше, чем предполагалось по проекту.

— Когда коллеги из «Роскапстроя» работали в Дагестане, они столкнулись с таким случаем: провели экспертизу по незаконно построенному девятиэтажному дому, вернулись к нему через 2,5 месяца за дополнительной информацией — а там уже не девять этажей, а 14 , — продолжает Александр Моор.

Гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский также отмечает, что ситуация с незаконным строительством домов характерна для юга России. По его словам, в Сочи частая смена мэров города как раз и была связана с невозможностью урегулировать эти процессы. При этом именно «самостроем» здание в Махачкале называть всё же нельзя, говорит Дмитрий Котровский: все-таки жители получили право на проживание там через суд, им поставляли свет, газ и воду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но нельзя просто так взять и достроить несколько этажей к зданию , — говорит собеседник «Известий». — Существует большой перечень того, что необходимо согласовывать и иметь в виду проектировщикам и архитекторам перед тем, как проект будет предложен на градостроительной земельной комиссии в городе. Думаю, в Махачкале процедуры «попроще», и внимание к тому, что происходит на земле, не было таким серьезным, как в столичном регионе. Однако и в Москве это происходило.

Как решать проблему

В то же время, говорит Дмитрий Котровский, в последнее время построить дом таким образом стало значительно сложнее — сейчас большинство застройщиков реализуют жилье в рамках ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве». И денежные средства они смогут получить только после того, как зарегистрируют договор долевого участия в Росреестре.

— Поэтому в первую очередь остается проблема с людьми, которые уже живут в таких домах , — сказал эксперт. — Разрешить ее непросто: если признать дом аварийным или незаконным, его нужно снести, но для этого сначала решить, как не оставить людей на улице. Обычно решение по таким домам принимается на уровне губернатора.

Фото: ТАСС/Николай Тришин

В ВЦНСП предлагают проводить по всем таким объектам экспертизу, чтобы выяснить, безопасен ли этот дом для проживания в рамках действующего законодательства. Если да, то ввести его в эксплуатацию, предварительно обязав застройщика привести его в соответствие с пожарными нормами, выполнить все необходимые условия.

— Пока по нашим предложениям ждем решения, ситуация остается прежней. Дома незаконные как стояли, так и стоят, — сказала Александр Моор. — Однако новых самостроев стало появляться заметно меньше.

А Олег Филиппов подчеркивает, что людям нельзя приобретать квартиры в таких домах, по крайней мере, до устранения всех проблем и введения его в эксплуатацию. Жить там с юридической точки зрения нельзя, а фактически — опасно.