Жительницу Дагестана заподозрили в продаже новорожденного ребенка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Дагестана, которая подозревается в продаже новорожденного ребенка. Об этом 14 апреля сообщило республиканское управление Следственного комитета (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы республики. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), — указано в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, местная жительница при выписке из роддома 1 января передала младенца жительнице Махачкалы за вознаграждение в 300 тыс. рублей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее, 11 апреля, суд в Ставропольском крае вынес приговоры семерым местным жителям по делу о создании преступного сообщества, организации незаконного пребывания иностранцев и торговле людьми. Подсудимые под предлогами оказания помощи в устройстве на работу и обеспечения жильем забирали документы, а людей передавали в качестве рабочей силы на животноводческую ферму.