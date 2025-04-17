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Россияне рассказали об учете доходов и расходов

Исследование: 29% россиян не считают, сколько зарабатывают и тратят
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Среди опрошенных россиян более половины (53%) ведут учет доходов и расходов. Еще 18% планируют начать это делать, а 29% не считают, сколько зарабатывают и тратят. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька Юmoney, с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля. К Международному дню денег эксперты изучили особенности ведения бюджета россиянами.

Для многих финансовое планирование стало привычкой. Так, 43% ведут подсчеты в уме, а 24% используют для этого банковские приложения. Еще 15% респондентов ведут бюджет по старинке: записывают доходы и расходы в блокнот. Только 8% заполняют таблицы в Excel, а 6% используют специальные финансовые приложения. Также некоторые пишут заметки в телефоне.

Для 80% опрошенных основная статья расходов — это продукты питания. Для 40% респондентов это также одежда и обувь, для 35% — аренда жилья и оплата ЖКХ, 28% — траты на медицинские услуги и лекарства, у 22% — на транспорт, у 14% — на культурный досуг, по 9% — расходы на кафе и рестораны, на путешествия и отдых.

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Показатели финансовой грамотности также значительно выросли

При этом 29% опрошенных научились оптимизировать свои расходы, 24% стали откладывать больше денег, а у 17% появилось чувство стабильности. Еще 8% респондентов не замечают никаких изменений.

Вместе с тем 61% россиян хотят повышать уровень своей финансовой грамотности и готовы учиться. По словам 21% опрошенных, они уже учатся, а 18% респондентов говорят, что их и так всё устраивает.

«Россияне понимают важность финансовой грамотности и стремятся использовать все доступные финансовые и инвестиционные продукты. Это открывает больше возможностей для сбережений и дает уверенность в завтрашнем дне. Современные цифровые решения, банковские приложения и ИИ облегчают управление финансами, делают его более доступным и эффективным», — отметил директор по розничным продуктам ЮMoney Андрей Ефимочкин.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что половина опрошенных россиян (51%) положительно оценили свои знания и навыки в области личных финансов. Остальные же (49%) признались в наличии у себя различных проблем, связанных с низким уровнем финансовой грамотности. Об этом говорится в результатах опроса группы «Ренессанс Страхование», с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

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