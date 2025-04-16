Россияне назвали распространенные вредные финансовые привычки

Половина опрошенных россиян (51%) положительно оценили свои знания и навыки в области личных финансов. Остальные же (49%) признались в наличии у себя различных проблем, связанных с низким уровнем финансовой грамотности. Об этом говорится в результатах опроса группы «Ренессанс Страхование», с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

Самой распространенной вредной финансовой привычкой стало неумение формировать накопления. Она есть почти у каждого второго респондента, признавшегося в наличии проблем с финграмотностью (48%). Вместе с тем каждый третий часто совершает импульсивные и бесполезные покупки. Почти четверть (23%) не справляются с ведением семейного бюджета. Пятая часть финансово неграмотных россиян (22%) отметили, что не уверены даже в стандартных способах вложения денег, например, таких, как банковский депозит.

«Для каждого третьего опрошенного отсутствие необходимых знаний и навыков хотя бы раз оборачивалось финансовыми потерями. Из них каждый шестой (16%) теряет деньги регулярно, а 32% — периодически, для 19% это была разовая потеря. Чаще всего такие респонденты теряли деньги из-за несвоевременной оплаты взносов по кредитам (46%), 41% переплачивали за товары, а почти четверть (24%) совершали невыгодные вклады», — отметили эксперты.

При этом для 39% респондентов, столкнувшихся с финансовыми потерями, незнание основ финграмотности обошлось максимум в 10–50 тыс. рублей, для 13% — в 100–500 тыс. рублей, для 14% — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В то же время каждый четвертый (24%) россиянин уверен в своих финансовых компетенциях и не планирует ничего менять.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что в приметы, связанные с деньгами, верят 33% опрошенных россиян. При этом почти каждый второй из них старается соблюдать «денежные» ритуалы перед принятием важного финансового решения. Среди самых распространенных «финансовых» примет — демонстрация купюры растущей луне, запрет на передачу наличных денег в вечернее время и традиция класть зарядное устройство в кошелек для «подзарядки финансов». Об этом говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».