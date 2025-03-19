Россияне перечислили самые распространенные «финансовые» приметы

В приметы, связанные с деньгами, верят 33% опрошенных россиян. При этом почти каждый второй из них старается соблюдать «денежные» ритуалы перед принятием важного финансового решения. Об этом говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 19 марта.

Среди самых распространенных «финансовых» примет и ритуалов, которые склонны соблюдать респонденты, — демонстрация купюры растущей луне, запрет на передачу наличных денег в вечернее время и традиция класть зарядное устройство в кошелек для «подзарядки финансов».

При этом практически каждый опрошенный россиянин, верящий в приметы, признался, что так или иначе использовал талисманы, призванные увеличивать доход. Среди популярных примеров — выращивание денежного дерева, наличие дорогого красного кошелька, цвет и цена которого должны позитивно влиять на финансовое состояние, а также сортировка купюр по номиналу — в этом случае практика якобы должна способствовать формированию порядка в финансовой сфере.

Эксперты отметили, что с сокращением оборота наличных денег россияне адаптировали старые приметы к новой реальности: 28% респондентов рассказали, что «перенесли» приметы, подразумевающие манипуляции с наличными, на свои кредитки и зарплатные карты.

Вместе с тем чаще остальных денежные ритуалы склонны соблюдать мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в городах-милионниках. В то же время наиболее скептически к приметам настроены женщины в возрасте от 25 до 35 лет.

К тому же респонденты с доходом выше среднего склонны верить в приметы почти в два раза чаще, чем россияне со средним доходом или доходом ниже среднего. Наиболее «суеверными» в вопросах финансов оказались работники торговли, врачи и представители финансовой отрасли. При этом 62% верящих в финансовые приметы граждан имеют высшее образование.

«2024 год выдался динамичным и турбулентным с точки зрения изменения экономических процессов. Как правило, в любой период нестабильности граждане склонны обращаться к «силам извне», потому что сами они влиять напрямую на конъюнктуру рынка не могут, а чувствовать себя защищенными хотят. Тут на «помощь» и приходят карты таро, приметы, гадания и так далее. Несут ли эти практики какой-то положительный эффект — дискуссионный вопрос, однако неоспорим тот факт, что человеку легче принимать важные финансовые решения, если они подкреплены установкой, в которую он верит», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что среди опрошенных россиян 53% респондентов желают научиться грамотно распоряжаться финансами, откладывать сбережения или инвестировать. Это следует из результатов исследования бренда бытовой техники STARWIND.