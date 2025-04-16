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Самолет с последней группой российских спасателей вернулся из Мьянмы

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Фото: ТАСС/Вельматова Ирина
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Самолет МЧС России с последней группой российских спасателей вернулся из Мьянмы и приземлился в аэропорту Жуковский. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на борту воздушного судна Ил-76 находилось 50 спасателей и врачей аэромобильного госпиталя.

«Аэромобильная группировка ведомства завершила международную спасательную операцию в Республике Союз Мьянмы», — отметили в Telegram-канале МЧС РФ.

В аэропорту Жуковский участников спасательной операции приветствовали оркестр ведомства, коллеги и родственники.

По информации МЧС РФ, спасатели работали в одном из наиболее пострадавших регионов Мьянмы — городе Мандалай и его окрестностях, где был организован полевой лагерь и развернут аэромобильный госпиталь.

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О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших в результате землетрясения превысило 3,7 тыс. человек.

В Мьянму 29 марта для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, сотрудники ведомства обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках пострадавших от землетрясения людей. Кроме того, с начала спасательных работ врачи МЧС РФ провели три сложные хирургические операции.

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