Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс., более чем 5 тыс. получили ранения и травмы. Об этом 14 апреля сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на государственный административный совет Мьянмы.

«В стране погибли 3706 человек, 5027 получили ранения», — уточняет агентство.

Сообщается, что пропавшими без вести числятся 130 человек.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

В Мьянму 29 марта для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, сотрудники ведомства обследовали 75 зданий в Мьянме на площади 121 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей. Кроме того, с начала спасательных работ врачи МЧС РФ провели три сложные хирургические операции.