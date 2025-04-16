В МО сообщили об уничтожении за ночь 26 дронов ВСУ над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
В министерстве добавили, что девять БПЛА перехватили над территорией Воронежской области, еще восемь БПЛА — над Белгородской областью, над Курской областью — четыре дрона, по два — над Липецкой областью и Крымом и последний дрон был уничтожен над территорией Московского региона.
Ранее, 15 апреля, в Минобороны сообщили, что за сутки силы ПВО сбили 304 беспилотника Вооруженных сил Украины. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.