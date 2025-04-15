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Российские силы ПВО за сутки сбили 304 украинских дрона

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 304 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко Донецкой Народной Республики (ДНР).

Отмечается, что ВСУ потеряли до 155 военных, два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) украинские боевики потеряли 661 самолет, более 51 тыс. дронов, 283 вертолета, а также более 22 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

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В этот же день Вооруженные силы (ВС) России уничтожили живую силу украинской армии на сумском направлении. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

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