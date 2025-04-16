Минимум четыре кредитных организации готовы протестировать открытие счетов клиентам с проведением удаленной идентификации по видеосвязи. О таких планах «Известиям» сообщили в Газпромбанке, МТС Банке, Делобанке и ОТП Банке.

«Банковское сообщество начало реализацию пилота по отработке технологии видеоидентификации еще в 2020 году — это было особенно актуально из-за пандемии. Тогда сформировалось понимание о необходимости специального регулирования, которое спустя несколько лет появилось в виде закона об ЭПР. И тогда мы продолжили нашу работу, важность которой подтвердил президент своим специальным поручением, — законопроект о видеоидентификации дождался своего часа», — рассказал глава Национального совета финрынка Андрей Емелин.

Весной 2025 года, когда документ рассматривался в Госдуме, НСФР по предложению ЦБ организовал совещание с банками. Они подтвердили, что запрос на функционал на рынке сохраняется, добавил он.

Сейчас «антиотмывочное» законодательство требует личного присутствия человека в офисе банка, когда он в первый раз открывает там счет.

Закон о возможности установить в России экспериментальный правовой режим, в рамках которого банк сможет провести удаленную идентификацию клиента при открытии счета, президент подписал 7 апреля. Теперь ЦБ должен подготовить детали регулирования этого эксперимента. До этого по итогам форума «Россия зовет» в декабре 2024-го президент дал поручение правительству и Центробанку до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих для банков возможность удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием ВКС в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

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И так дальние: четыре банка протестируют открытие счетов по видеосвязи