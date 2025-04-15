В Белом доме назвали условие для экономического сотрудничества РФ и США
Россия и США могут в будущем наладить отношения и стать экономическими партнерами при условии прекращения огня на Украине. Об этом 15 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.
«У России есть стимул прекратить этот конфликт — это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — сказала она.
При этом Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп вместе с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом «ясно дали это понять».
В этот же день Уиткофф сообщил, что США продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, всего он провел три встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до начала переговоров заявил, что встреча Путина и Уиткоффа — хорошая возможность, чтобы донести до американского лидера точку зрения российской стороны.