Юрист дал советы по выбору и покупке онлайн-курсов

В условиях высокого спроса на образовательные онлайн-продукты активизировались и те, для кого желание продать превалирует над стремлением научить. Пользователям интернет-площадок стоит тщательно выбирать место будущей учебы, отметил юрист, правозащитник, эксперт в сфере образования Антон Ивлев. Он рассказал «Известиям», на что необходимо обратить внимание при покупке услуг онлайн-школ.

Так, автор курса обязательно должен демонстрировать свою экспертизу и достижения в той области, специалистом в которой он себя позиционирует. Следует узнать, есть ли соответствующее образование у спикера. Имеет значение и репутация самой онлайн-школы. Важно обратить внимание на лицензию и товарный знак, выложенные на сайте.

В то же время эксперт отметил, что образовательная программа — это главный документ, на который ученик ориентируется при выборе курса и в процессе его прохождения. Содержание и очередность модулей и уроков, график выполнения заданий, порядок проведения аттестаций — всё это обязательно должно содержаться в образовательной программе, которая, в свою очередь, должна находиться в открытом доступе на сайте школы. Как объяснил юрист, если программы нет, то это повод задуматься о продукте, который планируется купить, ведь именно по образовательной программе можно определять, насколько качественными будут оказанные услуги.

Вместе с тем наличие договора — основное доказательство того, что школа работает в рамках правового поля.

«Очень многие онлайн-школы, особенно если речь идет о личном наставничестве эксперта, работают без договора. Сегодня это настоящий бич онлайн-образования. Зачастую предприниматели принимают оплату за свои услуги переводом на карту, и для пользователя это должно быть черной меткой, свидетельствующей, что с такой школой лучше не работать. В случае возникновения вопросов или претензий клиенту будет крайне сложно реализовать свое право на возврат денежных средств», — сказал Ивлев.

Следует обязательно прочитать договор, внимание нужно обратить на пункты о возврате. Если в документе указано, что возврат денежных средств не предусмотрен либо сопряжен с большим количеством условий, заведомо усложняющих процесс, то это говорит о том, что школа ведет себя недобросовестно по отношению к ученику, уточнил эксперт.

По его словам, клиент имеет право инициировать расторжение договора по разным причинам. Это может быть как недовольство курсом и нарушение школой условий договора, так и личные причины: нехватка времени, изменение сферы интересов и т. д. Соответственно, и возврат денег также будет осуществляться по-разному.

«Первоочередным критерием оценки качества оказываемой услуги является образовательная программа. Если она реализуется с нарушениями — эксперт не выходит на обратную связь и не проверяет домашние задания, сдвигаются сроки обучения, меняется количество уроков или модулей, — то у ученика возникает право заявить о расторжении договора по причине некачественного оказания услуг», — подчеркнул юрист.

Некачественное оказание услуг предполагает, что ученик может претендовать либо на снижение стоимости обучения, либо на возврат денежных средств. На школу, нарушившую условия договора, могут быть наложены штрафные санкции в виде выплаты неустойки или компенсации морального вреда. Дополнительный штраф может быть наложен, если ученику для отстаивания своих прав придется обратиться в суд.

Если же образовательная программа реализуется без нарушений, но ученик хочет прекратить обучение по каким-то своим причинам, он тоже может заявить о расторжении договора. Порядок возврата денег в этом случае также должен быть прописан в документах онлайн-школы.

Эксперт посоветовал не обращать внимания на громкие заголовки и эмоциональную рекламу курсов и перед покупкой хорошо подумать о своем решении.

Распространенное обещание онлайн-курсов — практика и стажировка. Этот пункт Ивлев относит в разряд кликабельных заголовков и рекомендует читать не только рекламные баннеры, но и договор.

«К сожалению, вероятность того, что в рамках образовательного продукта ученику будет предоставлена реальная стажировка, стремится к нулю. Важно понимать, что онлайн-школа не станет заказчиком каких-либо услуг для своего ученика и вряд ли она сможет гарантировать клиента, готового тут же заключить договор с новоиспеченным специалистом. Если что-то подобное заявляется на продающем сайте, то нужно посмотреть договор. Скорее всего, ничего подобного в нем не будет», — объяснил эксперт.

Если же пункт о стажировке прописан в договоре или есть прямое обещание на сайте, а по факту ее не было, то это уже пример некачественно оказанной услуги со всеми предусмотренными законом правовыми последствиями.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что 59% опрошенных россиян столкнулись с предложениями пройти платные курсы или тренинги, гарантирующие последующее трудоустройство, которое так и не наступало. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».