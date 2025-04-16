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Россияне стали чаще сталкиваться с финансовыми пирамидами

Исследование: 23% опрошенных россиян столкнулись с финансовыми пирамидами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В I квартале этого года с различными финансовыми пирамидами столкнулись 23% опрошенных россиян. В аналогичный анализируемый период в 2024-м таких респондентов было почти вдвое меньше — 11%. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

При этом 68% столкнулись с проектами, которые имеют признаки финансовой пирамиды, в Telegram-канале, еще 19% — в иных соцсетях, 8% стали жертвами промоушена знакомых, а 5% посетили офлайн-офисы злоумышленников.

Вместе с тем 33% опрошенных признались, что искали работу в интернете и наткнулись на соответствующие ресурсы, 21% состояли в инвестиционных группах и попали в спам-рассылку, 23% пользователей вышли на «продукт», когда искали бизнес-курсы, а с 16% «кураторы» пирамид связались сами.

Эксперты выяснили, что в 29% случаев проекты, с которыми столкнулись россияне, имели четкую инвестиционную тематику. Кураторы, связавшиеся с респондентами, предлагали инвестировать в криптовалюту. 22% опрошенных отметили, что им предложили пройти различного рода бизнес-курсы и тренинги по привлечению денег.

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Кроме того, 17% респондентов рассказали, что злоумышленники предлагали совершить покупки с «гарантированным» высоким кешбэком, а 14% предложили участвовать в экономических играх, где можно якобы заработать реальные деньги, развивая виртуальный бизнес. Еще 12% предлагали работу с высокой зарплатой, предполагающую простые пользовательские действия в интернете.

Однако от финансовых пирамид пострадали меньше граждан, чем годом ранее. Так, деньги в нелегальные проекты вложили лишь 9% столкнувшихся с мошенниками, в прошлом году таких респондентов было 24%. При этом в 2025 году в среднем жертва потеряла 15 тыс. рублей, в 2024-м — 55 тыс. рублей.

«В этом году наиболее подвержены убеждениям злоумышленников оказались женщины в возрасте от 35 до 45 лет, в прошлом году пальма первенства по этому параметру принадлежала мужчинам в возрасте от 40 до 45 лет», — уточнили аналитики.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что каждый пятый опрошенный (21%) россиянин столкнулся с обманом в цифровом пространстве, а 13% респондентов стали жертвами аферистов в реальной жизни, вне Сети. Половина опрошенных (50%) попались на уловки злоумышленников как в интернете, так и за его пределами. В то же время 16% участников опроса никогда не сталкивались с обманом ни онлайн, ни офлайн. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».

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