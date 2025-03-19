Уйти в минус: как мошенники обманывают россиян под предлогом инвестирования

Мошенники стали чаще обманывать россиян, предлагая выгодно инвестировать и получать высокий безрисковый доход. Жертв они находят в соцсетях и Telegram-каналах, а иногда — даже на сайтах знакомств, говорят эксперты по кибербезопасности. «Известия» выяснили, какие схемы используют преступники и как защититься от них.

Схемы с инвестированием

Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом выгодного инвестирования. Об этом «Известиям» рассказала инженер-аналитик Лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, число схем увеличилось с ростом Telegram-каналов на тему инвестирования. Жертвами обычно выбирают людей, не обладающих достаточными знаниями о фондовых рынках. Мошенники могут находить людей в соцсетях и мессенджерах, обещая высокий безрисковый доход за короткие сроки.

— Злоумышленники могут представляться, например, профессиональными финансовыми консультантами, предлагать уникальные и прибыльные инвестиционные возможности. Также часто аферисты используют названия известных компаний и создают поддельные веб-сайты, имитирующие легитимные организации , — добавил ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов.

Как объяснил эксперт, подобные схемы представляют собой скам-проекты. Их суть заключается в том, чтобы заставить жертву зачислить средства на баланс платформы для «увеличения капитала».

— Обман может проявляться сразу, ведь после пополнения счета аферисты исчезают, особенно часто — в случае с криптовалютными проектами, — отметил эксперт. — Но возможна и долгоиграющая история. Сначала пользователю демонстрируют мнимую высокую доходность и даже позволяют вывести средства, создавая видимость «прозрачности», однако при следующем крупном пополнении жертва может потерять все деньги или лишиться возможности их вывода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тем, кто уже попался на крючок, мошенники предлагают пригласить друзей, обещая вознаграждение. Это помогает платформе набирать популярность, превращая схему в финансовую пирамиду, пояснил Константин Горбунов.

Частые уловки

По словам эксперта проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, схем, связанных с инвестициями, достаточно много. Но в последнее время чаще встречаются две.

— Первая проходит так: жертва видит в мессенджере заманчивые предложения обучения трейдингу и инвестированию бесплатно, с возможностью открытия демосчета и стартовой суммой на нем. Переходит в общение с автором, и уже дальше могут быть разные сценарии, — рассказывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В первом человек попадает в поддельный специально созданный Telegram-чат, где участники передают свои деньги администратору для того, чтобы он в их интересах заработал на торгах. По легенде, автор является успешным трейдером, который «уже заработал миллионы и согласен поделиться своими умениями с другими». Для убедительности в чате публикуются отзывы других людей (они или подставные, или просто боты), скрины с поступившими им доходами от инвестиции того самого «гуру».

— В каналах часто используются заманчивые фразы об отсутствии риска, супердоходе и обязательно встраиваются элементы давления к совершению быстрых действий. «Поторопитесь, только до 12 часов принимаю деньги, последний шанс» — примеры таких мотивационных фраз, — говорит Алла Храпунова.

По ее словам, многие пострадавшие рассказывали о том, что в начале просто следили за развитием событий. Потом их сомнения сменялись азартом и желанием легких денег. Люди переводили небольшие суммы, получали доход, а потом, когда взносы вырастали до крупных размеров, вывести их уже не выходило.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во втором сценарии жертв обучали игре на бирже в демоверсии приложения. Куратор рассказывал базовые основы, показывал принципы работы и всячески поддерживал.

— Первые попытки жертвы были успешными, потому человеку предлагали перейти на настоящий торговый счет — «зачем откладывать успех, когда есть зачатки успешного трейдера». И снова обман будет развиваться до тех пор, пока жертва не захочет вывести деньги — это ей не удастся, — рассказывает куратор «Мошеловки».

Знакомство на миллион

Иногда мошенники придумывают и более изощренные схемы — например, с использованием сайтов знакомств. Они находят там жертв, завязывают легкую переписку, а потом рассказывают об успешном опыте инвестирования (своем или родственника) и предлагают подзаработать легкие деньги.

— Предварительное теплое общение притупляет логику и бдительность. Жертва сама готова отдать свои деньги, а иногда и заемные, убеждая себя «гарантиями близкого человека». Как во всех историях, она некоторое время думает, что реально работает на бирже, участвует в торгах при помощи и поддержке нового знакомого, видит свои финансовые «успехи», которые, к сожалению, остаются лишь на экране компьютера, — рассказывает Алла Храпунова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Но и на этом схемы не заканчиваются. Мошенники часто переходят ко второму этапу обмана — жертву находит псевдоюрист, который обещает спасти потерянные деньги и вернуть их полностью. Многие люди верят этим рассказам, поскольку в реальности не понимают, как работает рынок ценных бумаг и расчеты на нем, и снова теряют крупные суммы. На самом деле, подчеркивает эксперт, вернуть инвестированные деньги невозможно.

Как отличить мошенника

Отличить мошенника от настоящего специалиста можно по нескольким простым признакам. Как объясняет финансовый советник, основатель компании Vedeneeva Consulting Group Юлия Веденеева, к ним можно отнести:

обещания быстрой прибыли: если человеку гарантируют доходность выше рыночной без рисков, это почти всегда обман;

давление на принятие решений: мошенники часто торопят, чтобы жертва не успела подумать;

анонимность: если контакты скрыты или нет офиса, это повод насторожиться.

— Специалистов не стоит искать в сомнительных группах в соцсетях, на форумах с анонимными советами и «экспертами». Как и не стоит обращаться к тем, кто обещает гарантированную прибыль, кто не предоставляет четкой информации о себе и своей компании или требует предоплату, перевод денег на личные счета или криптокошельки , — говорит собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин советует в целях безопасности не открывать счет и не переводить деньги в адрес неизвестных компаний. Важно всегда проверять наличие у инвестиционной компании соответствующей лицензии и уточнять адрес сайта на портале регулятора. Регулятор финансового рынка в России — Центробанк.

— Если вы ищете финансового консультанта, смотрите на сайте ЦБ список саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, выбирайте Ассоциацию специалистов финансового планирования (финансовых советников), переходите к ним на сайт и выбирайте консультанта. При таком алгоритме можно самостоятельно найти специалиста через официальные каналы, — советует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, инвестиционные и брокерские компании не занимаются холодными звонками и не гарантируют доходность без рисков. Обещать какую-либо доходность запрещает законодательство. Настоящая инвестиционная компания в рекламе может привести данные о прошлой доходности, и не более.

— Подводя итог, можно посоветовать обращаться только в лицензированные банки и инвестиционные компании, изучать отзывы и репутацию, диверсифицировать риски — не вкладывать всё в один актив и консультироваться с независимыми специалистами, — заключает Юлия Веденеева.