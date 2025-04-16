Названы самые доходные профессий в России

Самыми доходными профессиями в России оказались агент по недвижимости (178 204 рубля), frontend-разработчик (153 864 рубля) и руководитель проектов (145 936 рублей). Это следует из данных платформы по развитию бренда работодателя Dream Job, с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

По информации экспертов, средняя зарплата по стране составляет 64 561 рубль. В Москве этот показатель выше почти на 30%. В числе лидеров рейтинга оказались города с добывающей промышленностью и северными надбавками — Нижневартовск (83 482 рубля), Хабаровск (74 395 рублей), Сургут (68 963 рубля). Среди миллионников Санкт-Петербург (78 343 рубля) и Казань (70 806 рублей) с небольшим отрывом обогнали Екатеринбург (69 565 рублей) и Новосибирск (68 283 рубля).

При этом самые высокооплачиваемые специалисты столицы — брокеры (297 727 рублей), Product Owners (296 664 рубля) и генеральные директора (281 053 рубля). В Санкт-Петербурге в лидерах — агенты по недвижимости (187 500 рублей), руководители проектов (139 150 рублей) и frontend-разработчики (137 211 рублей).

В Новосибирске и Екатеринбурге в списке лидеров по доходам — водители-экспедиторы, ведущие инженеры, финансовые консультанты, логисты и менеджеры по продажам. При этом разница между первой и десятой строками рейтинга не такая значительная: от 92 тыс. рублей до 74 тыс. рублей.

В Казани по оплате труда лидируют менеджеры по работе с клиентами (89 357 рублей) и руководители отделов продаж (88 тыс. рублей).

«Рынок труда стал заметно живее и честнее. Зарплаты растут не только у разработчиков, но и у менеджеров, продавцов, логистов — в самых разных уголках страны. Всё больше сотрудников открыто делятся данными о своих доходах, и это делает рынок понятнее — как для тех, кто ищет работу, так и для тех, кто нанимает», — отметил CEO Dream Job Борис Курбатов.

Ранее, 10 января, сообщалось, что большинство опрошенных россиян (57%) намерены активно уделять внимание своей карьере в 2025 году. При этом год назад тратить больше времени на работу собирались 65% респондентов. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков hh.ru.