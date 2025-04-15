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Политолог допустил отсутствие средств у ЕС для создания фонда по плану Каллас

Политолог Асафов: в ЕС могли раскритиковать идею Каллас из-за отсутствия средств
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Фото: REUTERS/Nir Elias
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Блокировка идеи главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас по созданию фонда в €40 млрд для Украины является примером того, как антироссийский популизм разбивается о реальность, в которой у ЕС нет денег на подобные инициативы. Об этом 15 апреля «Известиям» заявил политолог Александр Асафов.

Испанское издание Público в этот день сообщило, что «план-максимум» Каллас после блокировки поменялся на более рациональное предложение отправить Украине только 2 млн снарядов, а саму инициативу ранее не поддержали Франция, Испания, Италия и Португалия.

По словам политолога, когда вопрос касается денег, оказывается, что их в нынешних обстоятельствах, в условиях пошлинной войны с президентом США Дональдом Трампом, умеют считать все.

«Мы видим, что такие сторонники Украины, как Франция, Испания, Италия и Португалия, заблокировали все эти «замечательные» инициативы, поскольку не готовы за это платить. Это показывает, как такой общий идеологический антироссийский популизм разбивается о реальность. И вот это наглядное доказательство, поскольку этих денег нет», — отметил Асафов.

Он подчеркнул, что США с их объемом экономики могут позволить себе отдавать деньги в обмен на будущие изъятия в рамках сделки с Украиной, но и они перестали это делать. Евросоюз же не может тратить столько на поставки оружия и поддержку Киева.

«Франция и прочие понимают, что такое эта безвозмездная помощь ради абсурдных антироссийских идей», — заключил эксперт.

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Еще 20 марта газета Politico сообщала, что авторитет Каллас был подорван из-за отказа ряда стран принять ее план по предоставлению помощи Украине в размере €40 млрд. Указывалось, что, прежде чем представить свою инициативу, она не провела необходимых консультаций.

26 апреля та же газета сообщила, что воинственная риторика главы дипломатии ЕС в отношении РФ вызывает недовольство у многих европейских чиновников.

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