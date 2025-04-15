Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, осознав провал своей авантюрной затеи по Украине, была вынуждена отступить и отказаться от планов по созданию фонда для помощи стране в €40 млрд, так как это очевидно, что они не будут реализованы. Об этом 14 апреля пишет испанская газета Público.

«Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее», — говорится в материале.

Отмечается, что план Каллас, которую еще до назначения на новый пост критиковали за «одержимую» настроенность против России, не поддержали Франция, Италия и Испания, добавляет «Газета.Ru». В итоге главе евродипломатии не осталось ничего, как поступиться своими идеями и проявить прагматизм, указал автор статьи.

Однако вскоре «план-максимум» Каллас поменялся на более рациональное предложение отправить Украине только 2 млн снарядов на сумму €5 млрд за счет добровольных взносов со стороны стран — участниц ЕС.

«Некоторые государства-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые их партнеры по ЕС не проявляют достаточной солидарности по отношению к Украине. Это будет одна из главных дискуссий на предстоящем заседании совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений», — резюмирует СМИ.

Газета Politico 26 апреля отметила, что некоторые чиновники в Европе критикуют заявления Каллас в адрес России. Сообщалось, что недовольство можно было наблюдать буквально сразу после того, как бывшая премьер-министр Эстонии вступила в новую должность. В первый же день она опубликовала пост в социальной сети X (бывш. Twitter) о том, что ЕС хочет победы Украины в конфликте.

До этого, 20 марта, сообщалось, что отказ Италии, Испании, Португалии и Франции принять план Каллас по предоставлению Украине €40 млрд подорвал авторитет главы дипломатии ЕС. Politico указала, что, прежде чем представить его, Каллас не провела необходимых консультаций. Тогда же один из источников газеты подчеркнул, что она продолжает действовать как глава правительства одной страны, не осознавая, что теперь у нее другая роль.

Позже, 9 апреля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных активов России, которые хранятся в центральных депозитариях, для предоставления Украине. Она отметила, что ЕС поддерживает впечатляющие усилия Украины по проведению реформ и углубляем связи с ней.