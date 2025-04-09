ЕС запросил еще €2,1 млрд прибыли от активов РФ для предоставления помощи Украине
Евросоюз (ЕС) запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных активов России, которые хранятся в центральных депозитариях, для предоставления Украине. Об этом 9 апреля заявила сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодняшние выплаты и соглашения — это также инвестиции в общее будущее. Мы поддерживаем впечатляющие усилия Украины по проведению реформ и углубляем наши связи — от космоса, безопасности и обороны до создания процветающей бизнес-среды», — сказала фон дер Ляйен, ее слова приводятся на официальном сайте Еврокомиссии.
Уточняется, что на этой неделе Евросоюз (ЕС) запросил €2,1 млрд в виде непредвиденной прибыли, полученной от иммобилизованных активов российского Центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг.
Получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого платежа, предоставленного в июле 2024 года.
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) 28 марта одобрил выделение Украине очередного транша на сумму $400 млн по линии одобренного 31 марта 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).
Совет исполнительных директоров МВФ 20 декабря 2024 года утвердил выделение Киеву транша на сумму $1,1 млрд после шестого обзора EFF для Украины. Уточнялось, что полученные деньги Киев направил на бюджетную поддержку.