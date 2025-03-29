Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $400 млн
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша на сумму $400 млн по линии одобренного 31 марта 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Соответствующее заявление 28 марта было опубликовано на официальном сайте фонда.
«Совет директоров МВФ сегодня завершил седьмой обзор EFF для Украины, что позволило властям привлечь $0,4 млрд, которые будут направлены властями на поддержку бюджета», — говорится в пресс-релизе.
Совет исполнительных директоров МВФ 20 декабря 2024 года утвердил выделение Киеву транша на сумму $1,1 млрд после шестого обзора EFF для Украины. Уточнялось, что полученные деньги Киев направил на бюджетную поддержку.