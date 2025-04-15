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Десять школьников представят РФ на международной олимпиаде по химии в Бразилии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Десять школьников из разных городов страны представят Россию на международной Менделеевской олимпиаде (ММО-59) по химии в Бразилии, сообщил директор Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Гладилин 15 апреля.

Эти старшеклассники показали выдающиеся результаты по предмету, победили в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В ММО-59 будут участвовать Андрей Вараскин и Ярослав Косолапов из Челябинской области, Виктор Демидов, Федор Кузнецов, Игорь Устинов и Владимир Елистратов из Москвы, Никита Маслюк из Краснодарского края, Павел Ревзин из Санкт-Петербурга, Альберт Семенов и Рашит Фасхутдинов из Республики Татарстан.

При этом в 2025-м олимпиада объединит участников из рекордного числа стран, отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

«В 2025 году мы достигли рекорда за всё время проведения Менделеевской олимпиады — 40 стран примут участие в этом мероприятии», — уточнила она на пресс-конференции в ТАСС.

Среди стран-участниц: Россия, Австрия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Венгрия, Иран, Казахстан, Китай, Северная Македония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Шри-Ланка, Куба и другие.

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В рамках мероприятия эксперты также обсудили приоритетные направления научного сотрудничества России и Бразилии.

«Это и медицинские науки, и другие исследования. Я не могу не упомянуть то, что Россия является страной с развитой ядерной энергетикой, это направление в числе приоритетных», — объяснил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics в Румынии. Награды завоевали ученики из подмосковных Химок, Санкт-Петербурга, Владивостока и Челябинска.

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