Российские спасатели завершили миссию в Мьянме после землетрясения
Последняя группа спасателей МЧС России вылетела из Мьянмы в Москву, завершив международную спасательную операцию. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«Последняя группа спасателей МЧС России возвращается из Республики Союз Мьянма в Москву. На борту самолета Ил-76 ведомства 50 спасателей и медиков», — указано в Telegram-канале МЧС.
Уточняется, что за время миссии российские врачи оказали помощь более 500 пациентам, включая 94 детей. Специалисты МЧС обследовали более 130 тыс. кв. м завалов в поисках выживших. Помимо этого в Мьянму было доставлено 157,5 т гуманитарной помощи для обеспечения нужд пострадавших
О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших в результате землетрясения превысило 3,7 тыс. человек.
В Мьянму 29 марта для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, сотрудники ведомства обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках пострадавших от землетрясения людей. Кроме того, с начала спасательных работ врачи МЧС РФ провели три сложные хирургические операции.