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Появилась новая схема для кражи данных с «Госуслуг»

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Мошенники придумали новую схему для кражи данных с «Госуслуг». Аферисты делают рассылку на электронную почту пользователей от имени сервиса. В письмах сообщают о якобы подозрительном входе в аккаунт. Преступники прикрепляют обманные «рекомендации для «защиты профиля». В письме советуют проверить настройки безопасности и «срочно связаться» с техподдержкой, передает телеканал «Известия».

По указанному в письме поддельному номеру жертве отвечают мошенники. Определить аферистов можно по часто совершаемой ошибке в названии сервера. Нередко преступники звонят самостоятельно, представляясь работниками медицинских учреждений. Жертву просят сказать код из СМС-сообщения якобы для записи на диспансеризацию. Таким образом, мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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