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США нанесли удары по трем провинциям Йемена

Al Arabiya: США нанесли удары по трем провинциям Йемена
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Фото: U.S. Central Command/Handout via REUTERS
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Вооруженные силы США нанесли массированные удары по центрам командования движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Al Arabiya.

«Американские удары были направлены на объекты хуситов в Эль-Джауфе, Марибе и Ходейде», — уточняется в сообщении, опубликованном на странице телеканала в соцсети Х (бывш. Twitter).

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В результате ударов США 13 апреля по заводу в столичной провинции Йемена Сане погибли как минимум шесть человек. Ранения получили еще 20 человек.

Агентство Anadolu со ссылкой на министерство здравоохранения, подконтрольное движению «Ансар Аллах», сообщило 9 апреля о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

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