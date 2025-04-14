США нанесли удары по трем провинциям Йемена

Вооруженные силы США нанесли массированные удары по центрам командования движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Al Arabiya.

«Американские удары были направлены на объекты хуситов в Эль-Джауфе, Марибе и Ходейде», — уточняется в сообщении, опубликованном на странице телеканала в соцсети Х (бывш. Twitter).

В результате ударов США 13 апреля по заводу в столичной провинции Йемена Сане погибли как минимум шесть человек. Ранения получили еще 20 человек.

Агентство Anadolu со ссылкой на министерство здравоохранения, подконтрольное движению «Ансар Аллах», сообщило 9 апреля о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.