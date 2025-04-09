СМИ сообщили о гибели более 100 мирных жителей из-за ударов США по Йемену
В результате атак вооруженных сил США на Йемен погибли более 100 мирных жителей. Об этом 9 апреля сообщило агентство Anadolu со ссылкой на министерство здравоохранения, подконтрольное движению «Ансар Аллах» (хуситы).
«Число погибших среди мирного населения в результате авиаударов США по Йемену с 15 марта возросло до 107», — передает издание текст заявления ведомства.
Отмечается, что по меньшей мере 223 человека пострадали при американских налетах на районы республики.
Накануне телеканал Al Masirah сообщил, что вооруженные силы США нанесли новые удары по йеменскому городу Ходейда, в результате четыре человека погибли и 13 пострадали. О тяжести их ранений ничего не известно.
17 марта сообщалось, что десятки йеменских хуситов погибли при ударах Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. За день до этого хуситы «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.