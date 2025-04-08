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Четыре человека погибли из-за атаки США по йеменскому городу Ходейда
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Четыре человека погибли из-за атаки США по йеменскому городу Ходейда

Al Masirah: США нанесли новые удары по йеменскому городу Ходейда
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
dzen
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Вооруженные силы США нанесли новые удары по йеменскому городу Ходейда, который находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы), в результате четыре человека погибли. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

«Число погибших возросло до четырех, несколько человек получили ранения в результате агрессии США по жилому кварталу», — указано в сообщении.

Кроме того, телеканал отметил, что из-за атаки США пострадали 13 человек. О тяжести их ранений ничего не известно. В настоящее время гражданская оборона проводит спасательные операции.

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20 марта авиация США нанесла удары по позициям движения «Ансар Аллах» в Ходейде. Американские самолеты четырежды атаковали район Эль-Катиб в округе Эль-Мина.

17 марта сообщалось, что десятки йеменских хуситов погибли при ударах Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. За день до этого хуситы «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.

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