США нанесли удары по позициям хуситов в провинции Ходейда

Американская авиация нанесла удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в йеменской провинции Ходейда. Об этом 20 марта сообщил местный канал Al Masirah.

Как сообщил корреспондент вещателя, американские самолеты четырежды атаковали район Эль-Катиб в округе Эль-Мина.

Данных о погибших или пострадавших в результате ударов не приводится.

В этот же день представитель хуситов Яхья Сариа заявил об атаке движения на американскую авианосную группу во главе с USS Harry Truman в Красном море. Корабли были атакованы с применением дронов, а также баллистических и крылатых ракет. По словам Сарии, «операция успешно достигла своей цели».

17 марта сообщалось, что десятки йеменских хуситов из «Ансар Аллах» погибли при ударах Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. За день до этого хуситы «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.