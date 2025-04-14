По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по заводу в Йемене

Как минимум шесть человек погибли в результате ударов Вооруженных сил США по заводу в столичной провинции Йемена Сане. Об этом 13 апреля сообщил представитель министерства здравоохранения на контролируемых йеменскими хуситами территориях Анис аль-Асбахи.

«Число погибших и раненых среди мирных жителей в результате американской агрессии по заводу «Ас-Сувари» в районе Бани Матар возросло до 26 человек. Из них шесть погибших и 20 раненых», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

По его данным, состояние некоторых раненых критическое. Службы гражданской обороны и скорой помощи продолжают прилагать все усилия по поиску жертв и тушению пожаров, добавил аль-Асбахи.

Агентство Anadolu со ссылкой на министерство здравоохранения, подконтрольное движению «Ансар Аллах» (хуситы), сообщило 9 апреля о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.