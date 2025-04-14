Овечкин рассказал о своих эмоциях после побитого рекорда Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, что прослезился после шайбы, которая позволила ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом спортсмен заявил во время пресс-конференции 14 апреля.

«Не то чтобы я плакал, но слезы радости были, конечно», — рассказал российский хоккеист.

Он добавил, что после забитой рекордной шайбы подумал о своем отце, всех родных, которые за него переживали. Овечкин рассказал, у него «подошел ком к горлу и захотелось пустить слезу».

Спортсмен также прокомментировал возможную гонку за еще одним снайперским рекордом Гретцки — по суммарному количеству голов в регулярных сезонах и плей-офф. Результат канадца составляет 1016 шайб, у Овечкина — 968.

«Сейчас задача только хорошо играть в плей-офф», — заявил российских хоккеист.

10 апреля Овечкин заявил, что рекордный гол стал самым важным моментом его жизни. Он подчеркнул значение этого момента не только для хоккея, но и для себя, команды, болельщиков и семьи.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.