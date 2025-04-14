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Число погибших при обрушении здания во время землетрясения в Бангкоке выросло до 41

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Фото: AP Photo/Wason Wanichakorn
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Число погибших при обрушении недостроенного здания Государственного аудиторского управления (ГСУ) во время землетрясения в Бангкоке возросло до 41. Об этом 14 апреля сообщила газета The Nation со ссылкой на тайские власти.

«По состоянию на 10 утра 14 апреля в общей сложности 103 человека были подтверждены как жертвы катастрофы. Еще четыре тела были обнаружены за ночь, в результате чего число погибших достигло 41 и 53 пропали без вести», — сообщает издание.

Как передает газета, несмотря на продолжающийся Тайский Новый год Сонгкран, экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Мощное землетрясение в Мьянме и Таиланде: из-за обрушения зданий есть погибшие
Последствия разгула стихии ощутили несколько стран региона

28 марта стало известно о двух землетрясениях, зафиксированных в азиатской Мьянме. Их магнитуда составила 7,7 и 6,4. В результате бедствия в республике погибли 3706 человек, 5027 получили ранения.

Землетрясение затронуло и соседний Таиланд, где ему присвоили третий уровень опасности из четырех возможных. В частности, в тот же день под воздействием колебаний произошло обрушение недостроенного 34-этажного здания ГСУ в Бангкоке. Под его завалами оказались более 80 человек.

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