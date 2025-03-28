Более 80 человек остаются под завалами в Бангкоке после землетрясения

Более 80 человек находятся под завалами обрушившегося здания в Бангкоке после землетрясения. Об этом 28 марта сообщила газета The Nation со ссылкой на вице-премьера Таиланда Пхумтхама Вечаячайя.

«На обрушившейся строительной площадке в Чатучаке ведутся спасательные работы, где были подтверждены три погибших, а 81 человек остался в ловушке после сильного землетрясения», — указано в публикации.

По словам Вечаячайя, землетрясение стало в Бангкоке крупнейшим за последнее десятилетие. The Nation уточнила, что из-за подземных толчков школы были закрыты. В настоящее время проводится проверка зданий больниц, учебных заведений на наличие структурных повреждений.

По информации издания, двумя основными местами разрушения стали 34-этажное и трехэтажное здания в столице Таиланда.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. В городе не работает метро, наблюдаются перебои со связью. Посольство РФ в стране проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди россиян.

В результате землетрясения погибли три человека, еще 81 пропал без вести. Погибшие в момент происшествия находились на территории строившегося здания государственного контрольного управления.