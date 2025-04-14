Политолог оценил вероятность снижения одобрения экономической политики Трампа в США

Поддержка экономической политики американского лидера Дональда Трампа может снизиться в случае влияния торговых пошлин на жизнь обычных американцев. Об этом 14 апреля «Известиям» заявил программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Согласно опросу телеканала CBS, в США сокращается поддержка экономической политики Трампа. По его результатам 59% американцев заявили, что президент Соединенных Штатов намерен использовать пошлины для переговоров и позднее их отменить. Обратную точку зрения выразил 41% респондентов. В опросе участвовало более 2,4 тыс. совершеннолетних граждан США.

«Действительно, Трамп рассматривает введение пошлин как способ для дополнительных переговоров с торговыми партнерами США, а также как способ выторговать более выгодные условия для сотрудничества с другими странами», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае с Канадой и Мексикой данная политика сработала — были организованы переговоры руководителей государств с американским лидером, в результате которых были приняты решения о приостановке введения пошлин и пересмотре тарифов.

«Снижаться рейтинг администрации Трампа в экономическом плане будет, если эта политика пошлин, назовем ее так условно, будет бить непосредственно по кошельку обычного работающего американца», — сказал Суховерхов.

В данный момент Соединенные Штаты приостановили действие введенных ранее пошлин для более 75 стран на 90 дней. Как отметил эксперт, экономическая инициатива может повлиять на американцев только в случае, если по истечении этого срока Трампу не удастся заключить более выгодные торговые сделки для снижения тарифов.

«Все эффекты от экономических санкций, экономических тарифов растягиваются во времени. То есть эффект от введения пошлин будет всё равно не завтра», — сказал политолог.

Комментируя планы Трампа ввести пошлины на иностранные полупроводники, Суховерхов заявил, что соответствующие меры будут бить не только по зарубежным компаниям-производителям, но и по американскому бизнесу, владеющему заводами в других странах и производящему на них свою продукцию.

«Глобально Дональд Трамп путем пошлин и введений запретов добивается того, чтобы компании, которые хотят беспошлинно торговать со Штатами, имели свои производства на территории США. <…> Таким образом они обеспечивают рабочие места непосредственно в Соединенных Штатах. Плюс это всё равно принесет большую прибыль [американской] экономике, потому что эти компании будут платить налоги», — объяснил Суховерхов.

Трамп 10 апреля отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, уточнил, что практически 70 стран связались с администрацией президента с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных пошлин. По его словам, на данный момент он совместно с торговым представителем США Джеймисоном Гриром ведет переговоры с представителями из Японии. 13 апреля Трамп заявил журналистам, что объявит о тарифах на поставки полупроводников на следующей неделе.