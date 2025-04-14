Трамп вводит новые пошлины на электронику после заявления об отсрочке. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет пошлины на иностранные полупроводники. При этом ранее Белый дом сообщил о временной отсрочке ряда тарифов на смартфоны и электронику. На фоне этого мировые рынки отыгрывают падения прошлых дней, но доллар при этом продолжает падать. В Европе говорят, что политика Трампа вынуждает ее возобновить покупку газа из России. Что пишут СМИ о мировой торговой войне — в дайджесте «Известий».

NBC: Трамп введет пошлины на полупроводники

Президент США Дональд Трамп заявил 13 апреля, что введет пошлины на импортируемые полупроводники и объявит их размер на неделе. Это означает, что недавно объявленное исключение смартфонов и компьютеров из ответных пошлин для Китая, скорее всего, будет кратковременным и не даст результата.

NBC «Мы хотели упростить это для многих других компаний, потому что мы хотим производить наши чипы, полупроводники и другие вещи в нашей стране», — сказал Трамп журналистам <…>. Трамп отказался говорить, могут ли некоторые продукты, такие как смартфоны, всё еще быть освобождены от уплаты налога, но добавил: «Вы должны проявить определенную гибкость. Никто не должен быть таким жестким».

Ранее, 11 апреля, Белый дом объявил об исключениях из высоких взаимных пошлин, что породило некоторую надежду на то, что технологическая индустрия сможет избежать вовлечения в обостряющийся конфликт между США и Китаем и что повседневные потребительские товары, такие как телефоны и ноутбуки, останутся доступными. Однако министр торговли США Говард Лютник ясно дал понять, что в течение следующих двух месяцев важнейшие технологические продукты из Китая будут подвергаться отдельным новым пошлинам наряду с полупроводниками.

Financial Times: мировые рынки выросли после отсрочки тарифов на электронику

Мировые фондовые рынки 14 апреля отыграли потери, несмотря на предупреждения США о том, что отсрочка введения тарифов на некоторые виды бытовой электроники будет временной. Инвесторы надеются, что технологические компании и американские потребители смогут избежать худшего в текущей торговой войне. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,1%, индекс Nikkei 225 в Японии вырос на 1,2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 1,3%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100, состоящий в основном из технологических компаний, выросли на 1,6% в начале торгов в Европе.

Financial Times Трамп и другие официальные лица США не стали развивать тему отсрочки и заявили, что отраслевые тарифы на электронику всё равно вступят в силу в рамках правительственного расследования в отношении полупроводников, на которые распространяются отдельные тарифы. Президент США написал на своей платформе Truth Social: «Никто не уйдет безнаказанным из-за несправедливого торгового баланса и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который относится к нам хуже всех!»

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая является ключевым показателем ожиданий в отношении будущего экономического роста США, снизилась на 0,03 п.п., до 4,46%. Это всё еще намного выше 4,17%, которые были до «дня освобождения» от тарифов Трампа 2 апреля. Золото достигло нового рекордного уровня в $3245,75 доллара за тройскую унцию.

Reuters: Трамп толкает Евросоюз к закупкам российского газа

Сжиженный природный газ (СПГ) из США помог Европейскому союзу восполнить дефицит поставок российского газа во время энергетического кризиса 2022–2023 годов. Но теперь, когда Трамп пошатнул отношения с Европой, сложившиеся после Второй мировой войны, и обратился к энергетике как к разменной монете в торговых переговорах, бизнес опасается, что зависимость от Соединенных Штатов стала еще одним уязвимым местом.

Reuters На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: импорт части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта «Газпром», может быть хорошей идеей.

Переговоры Европы с гигантом СПГ, Катаром, о поставках большего количества газа зашли в тупик. Хотя внедрение возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы не настолько быстры, чтобы ЕС чувствовал себя в безопасности. Исполнительный вице-президент французской Engie Дидье Олло отмечает, что в случае прекращения боевых действий на Украине Европа могла бы закупать до 70 млрд куб. м газа у России. Такой же объем назвал глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне, который предостерег Европу от чрезмерной зависимости от американского газа.

Bloomberg: доллар продолжает падать на фоне изменений в тарифах

Доллар ослаб до шестимесячного минимума на фоне опасений, что неразбериха вокруг тарифной политики администрации Трампа оттолкнет трейдеров от американских активов. Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,3% и достиг самого низкого уровня с октября 2024 года. В этом году показатель упал почти на 6% на фоне эскалации торговой напряженности с Китаем, неопределенности относительно политики США и опасений, что экономический рост замедлится.

Bloomberg Падение доллара возобновилось после того, как Трамп заявил в воскресенье, что он по-прежнему будет применять тарифы к телефонам, компьютерам и популярной потребительской электронике, преуменьшая значение более ранней отсрочки как процедурного шага в его усилиях по реформированию торговли США. «Никто не сойдет с крючка», — сказал президент в сообщении в социальных сетях, когда начались торги в Азии.

Почти 80% респондентов опроса прогнозируют дальнейшее ослабление доллара в течение следующего месяца, что является самой большой долей «медведей» с момента начала проведения таких опросов в 2022 году. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, показатель волатильности доллара остается близким к двухлетнему максимуму, в то время как спекулятивные трейдеры увеличили короткие позиции по валюте США на неделе по 8 апреля.

The New York Times: Трамп не оставил импортерам США безопасной гавани

В последние годы, когда глобальные цепочки поставок столкнулись с серией кризисов, от тарифов до пандемических сбоев и препятствий для судоходства в Панамском и Суэцком каналах, многонациональные компании, которые продают свои товары в США, стремились ограничить свою уязвимость, распределяя фабричное производство. Еще во время первого срока Трампа Apple стала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а большую часть iPhone — в Индию. Nike, Samsung и другие крупные бренды перенесли производство с китайских заводов в другие страны, чтобы избежать американских пошлин.

The New York Times Широкий залп администрации Трампа на этой неделе, похоже, уничтожил эту стратегию. Американский импорт из Китая сталкивается с пошлинами, достигающими 125%. Пошлины на импорт из Вьетнама должны были увеличиться до 46%, а камбоджийские товары столкнулись с тарифами в 49%. Индия столкнулась с 27-процентными сборами.

Приостановка многих тарифов поставила Китай в исключительно уязвимое положение. Но импортеры осознают, что пошлины для остального мира, и особенно для Юго-Восточной Азии, могут быть восстановлены. В результате возникнут задержки, которые предвещают рост потребительских цен. Цепочки поставок требуют долгосрочного планирования, что практически невозможно в нынешних условиях.