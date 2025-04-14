Трамп вводит новые пошлины на электронику после заявления об отсрочке. Что пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп объявил, что введет пошлины на иностранные полупроводники. При этом ранее Белый дом сообщил о временной отсрочке ряда тарифов на смартфоны и электронику. На фоне этого мировые рынки отыгрывают падения прошлых дней, но доллар при этом продолжает падать. В Европе говорят, что политика Трампа вынуждает ее возобновить покупку газа из России. Что пишут СМИ о мировой торговой войне — в дайджесте «Известий».
NBC: Трамп введет пошлины на полупроводники
Президент США Дональд Трамп заявил 13 апреля, что введет пошлины на импортируемые полупроводники и объявит их размер на неделе. Это означает, что недавно объявленное исключение смартфонов и компьютеров из ответных пошлин для Китая, скорее всего, будет кратковременным и не даст результата.
Ранее, 11 апреля, Белый дом объявил об исключениях из высоких взаимных пошлин, что породило некоторую надежду на то, что технологическая индустрия сможет избежать вовлечения в обостряющийся конфликт между США и Китаем и что повседневные потребительские товары, такие как телефоны и ноутбуки, останутся доступными. Однако министр торговли США Говард Лютник ясно дал понять, что в течение следующих двух месяцев важнейшие технологические продукты из Китая будут подвергаться отдельным новым пошлинам наряду с полупроводниками.
Financial Times: мировые рынки выросли после отсрочки тарифов на электронику
Мировые фондовые рынки 14 апреля отыграли потери, несмотря на предупреждения США о том, что отсрочка введения тарифов на некоторые виды бытовой электроники будет временной. Инвесторы надеются, что технологические компании и американские потребители смогут избежать худшего в текущей торговой войне. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,1%, индекс Nikkei 225 в Японии вырос на 1,2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 1,3%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100, состоящий в основном из технологических компаний, выросли на 1,6% в начале торгов в Европе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая является ключевым показателем ожиданий в отношении будущего экономического роста США, снизилась на 0,03 п.п., до 4,46%. Это всё еще намного выше 4,17%, которые были до «дня освобождения» от тарифов Трампа 2 апреля. Золото достигло нового рекордного уровня в $3245,75 доллара за тройскую унцию.
Reuters: Трамп толкает Евросоюз к закупкам российского газа
Сжиженный природный газ (СПГ) из США помог Европейскому союзу восполнить дефицит поставок российского газа во время энергетического кризиса 2022–2023 годов. Но теперь, когда Трамп пошатнул отношения с Европой, сложившиеся после Второй мировой войны, и обратился к энергетике как к разменной монете в торговых переговорах, бизнес опасается, что зависимость от Соединенных Штатов стала еще одним уязвимым местом.
Переговоры Европы с гигантом СПГ, Катаром, о поставках большего количества газа зашли в тупик. Хотя внедрение возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы не настолько быстры, чтобы ЕС чувствовал себя в безопасности. Исполнительный вице-президент французской Engie Дидье Олло отмечает, что в случае прекращения боевых действий на Украине Европа могла бы закупать до 70 млрд куб. м газа у России. Такой же объем назвал глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне, который предостерег Европу от чрезмерной зависимости от американского газа.
Bloomberg: доллар продолжает падать на фоне изменений в тарифах
Доллар ослаб до шестимесячного минимума на фоне опасений, что неразбериха вокруг тарифной политики администрации Трампа оттолкнет трейдеров от американских активов. Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,3% и достиг самого низкого уровня с октября 2024 года. В этом году показатель упал почти на 6% на фоне эскалации торговой напряженности с Китаем, неопределенности относительно политики США и опасений, что экономический рост замедлится.
Почти 80% респондентов опроса прогнозируют дальнейшее ослабление доллара в течение следующего месяца, что является самой большой долей «медведей» с момента начала проведения таких опросов в 2022 году. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, показатель волатильности доллара остается близким к двухлетнему максимуму, в то время как спекулятивные трейдеры увеличили короткие позиции по валюте США на неделе по 8 апреля.
The New York Times: Трамп не оставил импортерам США безопасной гавани
В последние годы, когда глобальные цепочки поставок столкнулись с серией кризисов, от тарифов до пандемических сбоев и препятствий для судоходства в Панамском и Суэцком каналах, многонациональные компании, которые продают свои товары в США, стремились ограничить свою уязвимость, распределяя фабричное производство. Еще во время первого срока Трампа Apple стала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а большую часть iPhone — в Индию. Nike, Samsung и другие крупные бренды перенесли производство с китайских заводов в другие страны, чтобы избежать американских пошлин.
Приостановка многих тарифов поставила Китай в исключительно уязвимое положение. Но импортеры осознают, что пошлины для остального мира, и особенно для Юго-Восточной Азии, могут быть восстановлены. В результате возникнут задержки, которые предвещают рост потребительских цен. Цепочки поставок требуют долгосрочного планирования, что практически невозможно в нынешних условиях.