Принесшие жизнь: как Красная армия освободила Заксенхаузен

22 апрел 1945 года войска Красной армии освободили концентрационный лагерь Заксенхаузен — в самом центре третьего рейха, под Берлином, неподалеку от городка Ораниенбург, совсем рядом с тихими жилыми кварталами. Как это было, вспоминали «Известия».

Любимцы Гиммлера

В длинном ряду гитлеровских лагерей смерти Заксенхаузен занимает особое место. Создали его еще в июле 1936 года — и он должен был служить примером для других лагерей, большинство из которых возникли после начала Второй Мировой войны. В Заксенхаузене часто бывал глава СС Генрих Гиммлер. Он даже построил себе виллу неподалеку.

Лагерь достроили в сентябре 1938 года, его первыми жертвами стали строившие его заключенные другого концлагеря — Эстервеген.

Фото: TASS/Patrick Pleul

На воротах красовалась надпись из металлических прутьев: «Arbeit macht frei» — «Труд освобождает». Позже такие надписи стали появляться во многих концлагерях, но Заксенхаузен был первым. Лагерь, сравнительно небольшой по территории, имевший форму треугольника, охраняли 19 сторожевых вышек, с которых простреливался каждый угол. Вокруг лагеря установили проволочный забор, по которому пустили электрический ток. Охранники, истязавшие строителей Заксенхаузена, получили награды рейха.

Поле для экспериментов

Именно там, в «священном центре Германии», тренировали охранников для других лагерей и «разрабатывали новые технологии». Например, в лагере существовала специальная дорожка для испытания обуви. Вокруг плаца уложили девять различных дорожных покрытий. Заключенные, которых выбирали для эксперимента, с различным темпом каждый день должны были преодолевать с грузом на плечах по сорок километров. После таких экзекуций многие оставались инвалидами.

За малейшее проявление неподчинения заключенных расстреливали на месте или в присутствии других узников казнили на виселицах. В 1943 году в лагере появилась газовая камера. Эту «техническую новинку» одобрил сам Гиммлер. Точное количество погибших в ней, неизвестно. Сотни людей направлялись в газовую камеру сразу после прибытия в Заксенхаузен. В лагере был построен и собственный крематорий — столько было погибших. Пепел жертв «утилизировали» на специально отведенной территории. Ее несколько раз приходилось расширять.

Заключенные у входа в фашистский концентрационный лагерь Заксенхаузен во время Второй мировой войны Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Самые бесчеловечные эксперименты проводились в медицинской части. На узниках испытывали яды, действие электрического тока. Заксенхаузен снабжал медицинские учебные заведения Германии анатомическими демонстрационными объектами — это были умерщвленные заключенные.

Существовала в лагере специальная конструкция для расстрелов в затылок. Не простаивал и «тир», в котором мишенями для немецких солдат и офицеров служили живые люди. Так охранники лагеря упражнялись в стрельбе.

Занимались в Заксенхаузене и фальшивомонетничеством. Одной из идей Гитлера было уничтожение американской и английской экономики путем массового введения в оборот фальшивых долларов и фунтов. Реализовать этот план не удалось. Но художники-узники Заксенхаузена в специальных мастерских, под страхом смерти, создали около миллиона поддельных банкнот.

Памятник советским воинам-освободителям на территории мемориального комплекса «Концентрационный лагерь Заксенхаузен» близ города Ораниенбурга, освобожденного советскими войсками 22 апреля 1945 года Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

«Все здесь было приспособлено для постоянного истязания и массового истребления заключенных. Достаточно сказать, что из 200 тысяч человек, прошедших через ворота „Заксенхаузена“, уничтожено и сожжено в крематории 100 тысяч. Каждый второй был убит. Эшелоны обреченных поступали в лагерь ежедневно и назад уже не возвращались. Часто их даже не заводили на территорию лагеря, а прямо из вагонов гнали в крематорий, и там они находили мучительную смерть. Партиями по нескольку сот человек загоняли в специально оборудованный тир для массовых расстрелов и там поливали их шквалом пулеметного огня. Других заводили в помещение крематория, приказывали раздеться и идти мыться в душевую залу. Затем дверь герметически закрывали и вместо воды пускали ядовитый газ. Несчастные умирали в страшных муках», — вспоминал летчик Михаил Девятаев, который несколько месяцев содержался в Заксенхаузене как смертник.

Ему удалось под другой фамилией перейти в категорию «штрафников» — и Девятаева перевели в лагерь Узедом, откуда ему, вместе с девятью другими советскими военнопленными удалось бежать, захватив немецкий самолет — Heinkel He-111.

«Уничтожать советских пленных»

Еще в августе 1941 года в Заксенхаузене состоялось совещание при участии коменданта Ганса Лорица, инспектора концлагерей Рихарда Глюкса, начальника штаба Артура Либехеншеля (в будущем он станет комендантом Освенцима) и командира дивизии СС «Мертвая голова» Теодора Эйке, на котором эти убийцы согласились с предложением фюрера уничтожать советских пленных, особенно комиссаров и коммунистов, включая «молодых фанатиков», как они называли комсомольцев.

Эту линию гитлеровцы проводили неукоснительно — в том числе в лагере Заксенхаузен. Хотя с некоторые узники подвергались особой психологической обработке. В Заксензаузене часто бывал Андрей Власов — человек, по праву ставший символом позорного предательства. Он выступал перед советскими военнопленными, попавшими сюда, агитировал их, предлагал вступать в ряды «борцом с большевизмом». Отметим, что предателей, которые шли за Власовым, было немного, значительно меньше, чем рассчитывали немцы.

Судьба Якова Джугашвили

Пожалуй, самым известным заключенным Заксенхаузена стал старший лейтенант Красной армии, командир артиллерийской батареи Яков Джугашвили, старший сын Иосифа Сталина. В середине июля 1941 года, выходя из окружения в районе города Лиозно в Белоруссии, он пропал. Его судьба несколько дней оставалось неизвестной в Москве, но сын Сталина попал в плен. Уже 18 июля его доставили в штаб армии фельдмаршала Гюнтера фон Клюге — и начались бесконечные допросы.

Сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили с дочерью Галиной Фото: РИА Новости

19 июля 1941 года берлинское радио сообщило о том, что сын Сталина попал в плен. Немцы использовали его имя в пропаганде. Над позициями Красной армии с самолетов разбрасывались листовки с изображением Якова Джугашвили, призывавшего советских воинов сдаваться в плен. К счастью, Сталин понимал, что это фальшивка. Маршал Георгий Жуков в своих воспоминаниях воспроизвел свой разговор со Сталиным о судьбе его сына. Верховный главнокомандующий, по словам Жукова, ответил так: «Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его. Душегубы. По наведенным справкам, держат они его изолированным от других военнопленных и агитируют за измену Родине... Яков предпочтет смерть измене Родине».

Так и случилось. В октябре 1942 года он оказался в Заксенхаузене, в особом лагере «А». За ним наблюдали специально обученные охранники. На допросах, которые не прекращались и в Заксенхаузене, лейтенант Джугашвили наотрез отказывался сотрудничать с гитлеровцами. 14 апреля 1943 года он не выполнил приказ зайти в барак и потребовал встречи с комендантом лагеря. Когда начальник караула отправился к коменданту, чтобы передать ему эту неожиданную просьбу, Яков подбежал к проволоке и схватился за нее обеими руками, получив сильнейший удар током, который, возможно, оказался смертельным. Часовой Конрад Хафрих выстрелил ему в голову. Яков погиб. Его труп сожгли в лагерном крематории. Воинской присяги лейтенант Джугашвили не нарушил.

Забвению не подлежат

21 апреля, узнав о приближении советских войск, охранники лагеря вывели заключенных (их было 30 тысяч) из лагеря, пытаясь замести следы своих преступлений. Людей гнали колоннами, расстреливая тех, кто падал и не мог идти дальше. Остальных намеревались погрузить на баржи и затопить их в Балтийском море. Но сделать это гитлеровцам не удалось. Передовые танковые части наступавшей Красной армии освободили заключенных на марше.

Фото: TASS/Patrick Pleul

22 апреля 1945 года войска 16-й кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта вошли в концлагерь Заксенхаузен. В лесах по пути из лагеря к Балтике обнаружили сотни расстрелянных. Всем освобожденным оказали немедленную медицинскую помощь и распределили их по лазаретам. Корреспонденты постарались зафиксировать следы преступлений «любимцев Геббельса». В лагере работал Военно-санитарный противоэпидемический отряд. О зверствах нацистов миллионам людей рассказала советская пресса.

После войны на территории Заксенхаузена, а также женского лагеря Равенсбрюк, расположенного неподалеку были созданы мемориальные комплексы.

Через Заксензаузен прошли более 200 тысяч узников. Из них более половины погибли. Еще не меньше 20 тысяч вскоре после окончания войны умерли от болезней и ран. Сейчас виселицы и печи Заксензаузена напоминают нам о зверских преступлениях нацистов, которым не может быть ни оправдания, на прошения. Это жестокий урок для всего человечества.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»