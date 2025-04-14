ХК «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» два матча подряд с общим счетом 1:11

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» второй раз подряд проиграл ХК «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла 13 апреля на Capital One Arena в Вашингтоне и закончилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Однако российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забив шайбу в ворота «Коламбуса» спустя одну минуту после начала матча, улучшил свой рекорд по количеству голкиперов, ворота которых он поражал. Вратарь «Коламбуса» Джет Гривз, на счету которого 18 матчей в НХЛ, стал 184-м в карьере Овечкина.

Среди игроков «Коламбуса» отличились защитник Зак Веренски (14-я минута), нападающий Адам Фантилли (24 и 41) и российский форвард Дмитрий Воронков (55).

После матча в Вашингтоне началось празднование в честь новой забитой капитаном столичной команды шайбы. Фанаты в джерси с цифрой восемь и барабанщики ходят по улицам города, а на выходе с арены зрителей встречают продавцы, которые предлагают футболки с Овечкиным.

«Теперь каждая его шайба рекордная. Теперь у него их 896, магическая цифра 895 осталась в прошлом», — отметил корреспондент «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.