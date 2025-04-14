Овечкин забил 896-ю шайбу и обновил собственный снайперский рекорд НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против команды «Коламбус Блю Джекетс» забил 896-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тем самым обновил снайперский рекорд.

Встреча началась 13 апреля и проходит на Capital One Arena в Вашингтоне. Российский хоккеист забил спустя 1 минуту после начала матча. Передачу на капитана сделал канадский нападающий Дилан Строум.

На данный момент игра продолжается.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.