Глава Франко-российской ТПП примет участие в ПМЭФ

Франко-российская торгово-промышленная палата (ТПП) примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор организации Павел Шинский.

«Франко-российская торгово-промышленная палата будет обязательно принимать участие в ПМЭФ. От нас будут Эммануэль Киде и я. Возможно, мы даже инициируем проведение тематического круглого стола совместно с американской торговой палатой. До ПМЭФ еще несколько месяцев, а сейчас ситуация развивается крайне стремительно. Надеюсь, что условия через пару месяцев позволят нам выступить более многочисленно», — сообщил Шинский.

Что касается бизнеса, то очень важно, чтобы те компании, которые сейчас продолжают работать в России, могли развиваться в РФ в уважительных условиях, пояснил он.

«Думаю, что такие компании будут участвовать в ПМЭФ», — отметил он.

Ранее стало известно, что в ПМЭФ примут участие компании из США. ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня.

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Очень иностранно: европейский бизнес примет участие в ПМЭФ