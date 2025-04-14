Очень иностранно: европейский бизнес примет участие в ПМЭФ

Европейские компании примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в этом году с 18 по 21 июня. В частности, как выяснили «Известия», заявки уже подали по меньшей мере 20 итальянских компаний. Присутствие на форуме бизнеса из Франции допустили во Франко-российской ТПП. Кроме того, возможность участия в ПМЭФ изучают компании из Люксембурга и Бельгии. В экспертном сообществе констатируют: большинство стран ЕС заинтересованы в скорой деэскалации отношений с Москвой и снятии антироссийских санкций. Для купирования кризисных процессов и сохранения рабочих мест европейской экономике явно пригодились бы доступные российские энергоносители. О том, как меняются настроения в деловых кругах Европы на фоне смены администрации в Белом доме и активизации контактов РФ и США, — в материале «Известий».

Какие иностранные компании будут на ПМЭФ-2025

О том, что заявки организаторам направили уже по меньшей мере 20 итальянских компаний, «Известиям» сообщил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Окончательное число участников пока не определено, так как регистрация еще продолжается.

— Сейчас в России работают около 100 итальянских компаний. Ушли в основном те, кто занимались торговлей. А те, у кого [сохранилось] производство, остались, — отмечает Витторио Торрембини.

Не исключено, что на ПМЭФ будет присутствовать и французский бизнес. Уже известно, что в форуме примут участие генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, а также ее почетный президент Эммануэль Киде.

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Франко-российская торгово-промышленная палата будет обязательно принимать участие в ПМЭФ. От нас будут Эммануэль Киде и я. Возможно, мы даже инициируем проведение тематического круглого стола совместно с Американской торговой палатой. До ПМЭФ еще несколько месяцев, а ситуация развивается крайне стремительно. Надеюсь, что условия через пару месяцев позволят нам выступить более многочисленно, — сообщил Павел Шинский «Известиям». — Что касается бизнеса, то очень важно, чтобы те компании, которые сейчас продолжают работать в России, могли развиваться в РФ в уважительных условиях, как сказал президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Думаю, такие компании будут участвовать в ПМЭФ.

Интерес к Петербургскому форуму проявляют также компании из Люксембурга и Бельгии. Олег Прозоров, генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ, сообщил «Известиям», что весной в Брюгге состоялся закрытый круглый стол с потенциальными участниками форума.

Генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— На данный момент мы направили материалы по форуму возможно заинтересованным компаниям в Бельгии и Люксембурге. В марте даже провели закрытый круглый стол в Брюгге, где в партнерстве с Росконгрессом распространили печатные материалы. Думаю, ближе к середине мая будет понимание интереса. К сожалению, поездки без прямого сообщения осложнены, и бизнес всё еще находится под давлением. ЕС — это не США, даже дипломатический диалог затруднен, если не отсутствует полностью, — отметил Олег Прозоров.

При этом в Бельгийско-Люксембургской торговой палате наблюдают увеличение запросов и интереса к российскому рынку.

— Особенно заметный рост наблюдается с ноября прошлого года, после проведения выборов в Америке. Все находятся в ожидании, как мне кажется, но опрометчивых заявлений о возврате я бы пока не делал. С осторожным оптимизмом наблюдаем, — добавил Олег Прозоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ПМЭФ — крупнейшее международное событие в деловой жизни России. Так, в прошлом году в форуме приняли участие более 21,8 тыс. участников из 139 стран мира. На площадке ПМЭФ было подписано свыше тысячи соглашений почти на 6,5 трлн рублей. Росконгресс уже опубликовал деловую программу форума на этот год. В числе мероприятий такие сессии, как «Диалоги с Европой: будущее возможно?», а также бизнес-диалог Россия–ЕС. Кроме того, гостями форума в этом году станут компании из США.

— Зарубежные компании из Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят «публичить» свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась, — заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перспективы возвращения европейских компаний в РФ

Несмотря на западные ограничения, Россия по-прежнему остается преуспевающей и сильной экономикой. В прошлом году рост ВВП РФ составил более 4% — значительно больше, чем у ЕС, США и Великобритании. Главными драйверами экономического роста служит высокая инвестиционная и потребительская активность, а также опережающая динамика промышленности. Общий объем российского промпроизводства по итогам прошлого года увеличился на 4,6%, а обрабатывающие предприятия нарастили выпуск на 8,5%.

Тем не менее европейские предприятия продолжают ощущать давление со стороны своих правительств. Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Владимирович Остапкович подчеркнул в разговоре с «Известиями», что инвестиционные компании не станут выходить на российский рынок до тех пор, пока против РФ действуют санкции.

С 2022 года Евросоюз ввел 16 пакетов ограничений, и сейчас в Брюсселе активно разрабатывается очередной набор рестрикций. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, Евросоюз уже потерял из-за санкций свыше €1,5 трлн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Участие европейского бизнеса в ПМЭФ 2025, если и будет отмечено, то будет носить скорее несистемный, а фрагментарный характер. Первую скрипку будут играть страны, у которых не прерывались торговые отношения с РФ: Сербия, Венгрия, Словакия, — заявил «Известиям» эксперт финансового рынка, независимый экономист Андрей Бархота. — Хотя это не декларируется, но большинство стран ЕС хотели бы скорой деэскалации и снятия санкций к РФ. Для купирования кризисных процессов и сохранения рабочих мест экономике ЕС пригодились бы более доступные энергоносители из РФ.

Кроме того, по словам эксперта, страны ЕС не будут готовы к восстановлению диалога с Россией до тех пор, пока свои санкции не отменят США. Вашингтон же демонстрирует, что пока не готов к быстрой отмене антироссийских ограничений. Тем не менее в конце февраля на фоне активизации российско-американского диалога издание Bloomberg зафиксировало рост интереса иностранных инвесторов в приобретении ценных бумаг российских компаний.

В Москве допускают возвращение западного бизнеса в РФ. При этом власти предупреждают, что это будет непросто, поскольку за три года ряд ниш успели занять как отечественные производители, так и фирмы из дружественных стран, в частности, из Китая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В середине марта Владимир Путин поручил правительству разработать правила возвращения западных компаний в Россию. Президент подчеркнул: РФ будет с уважением относиться к иностранным фирмам, которые продолжили работать на российском рынке несмотря на давление со стороны своих властей.

— Среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит, есть те, кто сохранил персонал, технологии, передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом. Понимаем, что такие инвесторы многим рисковали, могли столкнуться с негативной реакцией со стороны своих правительств. Но они сделали самостоятельный и ответственный выбор. И, безусловно, мы этот выбор уважаем и с уважением будем относиться к таким нашим партнерам, — отметил Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

К слову, президент РФ недавно исключил российскую «дочку» итальянской Ariston из списка компаний, перешедших под временное управление. Руководство Ariston Group сразу объявило о возвращении операционного контроля над фирмой. По словам исполнительного председателя компании Паоло Мерлони, Ariston Group намерена возобновить взаимодействие с руководством местного подразделения при строгом соблюдении действующих санкционных ограничений.

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Возвращение иностранных компаний будет возможно при соблюдении определенных требований со стороны РФ. По данным РБК, в числе предварительных условий, разрабатываемых в правительстве — требования по доведению локализации производства до определенного уровня, обеспечение трансфера технологий, размещение в России максимально возможной цепочки элементов, включая производственные мощности и инженерные/НИОКР-центры.